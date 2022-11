Bogdan Aurescu a dispus verificarea unui contract incheiat de Institutul Cultural Roman

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a dispus verificarea de urgenta a conditiilor in care a fost incheiat de catre Institutul Cultural Roman de la Londra (ICR Londra) contractul de inchiriere a resedintei pentru Directorul acestuia. De asemenea, ministrul afacerilor externe a dispus rezilierea in perioada imediat urmatoare a contractului de inchiriere in cauza, urmand ca resedinta Directorului ICR Londra sa fie stabilita in incinta sediului Institutului, de la adresa 1 st Belgrave ...