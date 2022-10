Bogdan Aurescu a salutat operationalizarea misiunii UE de monitorizare la frontiera dintre Armenia si Azerbaidjan

Capacitatea de monitorizare a UE in Armenia a devenit operationala

Capacitatea de monitorizare a UE in Armenia a devenit operationala la 20 octombrie. Aceasta actiune vine in urma deciziei UE de a desfasura experti in monitorizare de-a lungul partii armene a granitei internationale cu Azerbaidjan.

este o echipa formata din 40 de experti in monitorizare ce au fost dislocati la granita Armeniei, la solicitarea acesteia. Decizia a fost luata la reuniunea ...