Bogdan Aurescu a vorbit cu ministrii de externe din Finlanda si Suedia despre aderarea celor doua tari la NATO. Sprijin neconditionat oferit Romaniei pentru intrarea in spatiul Schengen

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 21 Iulie 2022, ora 05:43 49 citiri

Pekka Haavisto si Ann Linde, cei doi ministri de externe, finlandez si suedez, au multumit in mod deosebit autoritatilor romane, atat celor executive, cat si Legislativului, pentru sprijinul acordat aderarii la NATO a celor doua state. Mai mult decat atat, oamenii politici si-au exprimat satisfactia pentru finalizarea procedurii de ratificare in Parlamentul Romaniei.

In plus, au fost adresate multumiri ministrului Bogdan Aurescu pentru implicarea sa personala prin demersurile diplomatice ...