Bogdan Aurescu, intrebat ce a sarbatorit Putin la 9 mai: Nimic notabil. Un discurs mai degraba defensiv si justificativ pentru actiunea Rusiei in Ucraina

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, luni seara, ca Vladimir Putin nu a avut "nimic notabil" de sarbatorit la 9 mai, iar discursul sau a fost "mai degraba defensiv si justificativ pentru actiunea Federatiei Ruse in Ucraina". Bogdan Aurescu a declarat, luni, la Digi24, ca parada de la Moscova, eveniment care are loc in fiecare an, la data de 9 mai, nu a avut "nimic notabil" in acest an."Parada de la Moscova era un eveniment pe care Federatia Rusa il organiza in fiecare an, dar, in ... citeste toata stirea