Bogdan Aurescu: Nu se va pune problema vreunei conexari a aderarii Romaniei si Bulgariei la Spatiul Schengen de pactul european privind migratia

Sursa: Evenimentul Zilei Vineri, 13 Ianuarie 2023, ora 05:35 7 citiri

Bogdan Aurescu a fost prezent, joi, la conferinta de lansare a Presedintiei suedeze a Consiliului Uniunii Europene si s-a referit si la pactul european privind migratia si azilul. El a punctat ca Suedia

se va concentra in mandatul sau, preluat de la 1 ianuarie, in special pe problema migratiei la nivel european.

Aderarea Romaniei la Schengen nu va fi legata de pactul privind migratia

"Exista in acest moment in discutie la nivel european, iar presedintia suedeza se concentreaza,

printre ...