Bogdan Aurescu: Prezenta consolidata a NATO pe Flancul estic ar trebui sa se produca cat mai repede

Sursa: Evenimentul Zilei Vineri, 21 Ianuarie 2022, ora 05:42 27 citiri

Bogdan Aurescu a salutat declaratia lui Emmanuel Macron privind prezenta militara sporita in Romania carea ar putea avea un rol important de descurajare.

"In ceea ce priveste prezenta consolidata pe Flancul estic, din punctul meu de vedere, ea ar trebui sa se produca cat mai curand. Depinde de un proces de planificare care are loc la nivel militar, atat in cadrul Aliantei Nord-Atlantice, cat si in relatia cu Statele Unite, de exemplu, daca vorbim de prezenta americana, sau in relatia cu Franta, ...