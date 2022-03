Bogdan Aurescu: Romania este una dintre tarile cel mai putin dependente de importurile de gaz din Rusia

Ministrul roman al afacerilor externe Bogdan Aurescu a sustinut marti, intr-o interventie televizata la postul CNN ca Romania este una dintre tarile cel mai putin dependente de importurile de gaz din Rusia. Ministrul afacerilor externe a declarat ca "Uniunea Europeana, ca intreg, este dependenta in proportie de peste 40% de importurile de gaz din Rusia, este dependenta in proportie de 27% de importurile de titei din Rusia si in proportie de 47% de importurile de carbune si carburant din Rusia", ... citeste toata stirea