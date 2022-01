Bomba despre cele mai dorite pensii. Ministrul a spus-o clar. Presiune mare pe buget

Presiunea exercitata pe bugetul statului de catre pensiile din sistemul MAI este "mare", a spus Lucian Bode. Pozitia oficialului vine in contextul in care ministrul Muncii a anuntat ca de modificarea pensiilor beneficiarilor retrasi din sistem se vor ocupa sefii MAI si MJ. Seful Afacerilor Interne a spus ca este de acord sa fie efectuate anumite analize in acest sens.

Presiune pe buget de 5, 2 miliarde de lei

"Sunt intru totul de acord ca in Romania pensiile trebuie sa fie platite pe principiul ...