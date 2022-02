BOR se delimiteaza, din nou, de asocierea cu AUR: "Crestinismul sanatos nu se exprima obraznic, agresiv de la inaltimea unui reper politic". Reactia lui Simion

Patriarhia Romana a transmis un comunicat de presa in care se delimiteaza de asocierea cu AUR, precum si de "orice apologie iresponsabila facuta exponentilor unor regimuri politice dictatoriale din trecut sau din prezent". "Crestinismul sanatos nu se exprima niciodata obraznic, agresiv si agramat de la inaltimea unui reper politic", transmite BOR. In replica, George Simion precizeaza ca partidul AUR nu e mentionat in comunicat. Patriarhia Romana explica iesirea publica prin "contextul recent ... citeste toata stirea