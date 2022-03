Breaking News! Rusia va ataca un stat NATO?! Anuntul momentului de la varful Organizatiei Nord-Atlantice. "Incercam sa evitam"

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 17 Martie 2022, ora 05:43 45 citiri

In acest moment, Rusia nu are capacitatea de a ataca un stat NATO, in conditiile in care aproximativ 75% din fortele sale militare sunt blocate in Ucraina. Estimarea ii apartine secretarului general adjunct al aliantei, Mircea Geoana. Potrivit spuselor sale, in acest moment, NATO a desfasurat sute de mii de trupe si echipamente militare pe ambele maluri ale Atlanticului. Mircea Geoana a precizat ca au fost activate planurile de aparare ale NATO si ca au fost intarite capacitatile militare de pe ...