Breaking News! Volodimir Zelenski, apel catre Romania. L-a demascat pe Putin in Parlament: "Doar impreuna putem opri razboiul". VIDEO

Sursa: Evenimentul Zilei Marti, 05 Aprilie 2022, ora 05:43 17 citiri

In timp ce armata sa a luptat cu tenacitate pe campurile de lupta din Ucraina, presedintele Zelenski a purtat un razboi informational asupra capitalelor lumii occidentale. S-a adresat mai multor Parlamente in ultimele doua saptamani, primind ovatii in picioare.

Astazi, 4 aprilie, presedintele Ucrainei Volodimir Zelensky este prezent printr-o transmisie video si in Parlamentul Romanei.

Presedintele Ucrainei si-a inceput luni discursul adresat Parlamentului Romaniei invitandu-i pe parlamentari sa ...