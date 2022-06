Bucurestean amendat cu 10.000 de lei dupa ce a fost filmat in repetate randuri depozitand gunoi pe o strada din sectorul 6 - VIDEO

Politia Locala a sectorului 6 a amendat cu 10.000 de lei un barbat care a fost filmat de camerele de supraveghere in timp ce depoziteaza, in repetate randuri, gunoi pe strada, langa un gard. De la inceputul anului, peste 200 de persoane au fost sanctionate, in sectorul 6, pentru ca au aruncat gunoi pe strada. "Un barbat in varsta de 71 de ani, din Sectorul 6, si-a facut un obicei din a-si abandona gunoiul in poarta unei familii de pe strada Drenajului, tot din Sectorul 6. Mai intai, camerele de ... citeste toata stirea