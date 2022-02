Bucurestiul este pe primul loc in Uniunea Europeana la timpul pierdut in trafic. Cate ore au stat in trafic cetatenii Capitalei, intr-un singur an

Potrivit indicelui anual realizat de un producator de sisteme GPS, anul trecut, soferii din Bucuresti au petrecut in masina, in medie, 115 ore. Pe locul doi si trei sunt orasele Lodz si Cracovia, din Polonia, cu 103 ore, respectiv 96 de ore, potrivit tomtom.com. La nivel mondial, Capitala Romaniei ocupa locul opt din cele 404 orase analizate. Cel mai mare grad de congestionare a traficului rutier fiind inregistrat in Istanbul si Moscova, cu 142 de ore, respectiv 140 de ore pe care soferii le-au ... citeste toata stirea