Update: Ligia Gheorghe, consiliera Gabrielei Firea, si-a suspendat contractul de munca, dupa ce a fost audiata ca martor in dosarul "azilurilor groazei" din Ilfov. Mana dreapta a Gabrielei Firea, asa cum este cunoscuta, Ligia Gheorghe a fost membru fondator in una dintre asociatiile care gestiona unul dintre azilele anchetate. Ea s-a retras din aceasta institutie, in urma cu mai multa vreme."Pentru a nu afecta perceptia publica privind activitatea ministrului Gabriela Firea si a ministerului, ... citeste toata stirea