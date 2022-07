Caciu: Am propus la rectificarea bugetara sa alocam fondurile pentru plata despagubirilor catre familiile victimelor din dosarul "Colectiv"

MInistrul Finantelor, Adrian Caciu, a anuntat, printr-un mesaj pe Facebook, faptul ca a propus Guvernului ca la urmatoarea rectificare bugetara, care va avea loc "in scurt timp", sa aloce banii pentru plata despagubirilor catre familile victimelor din dosarul "Colectiv". "Am propus azi Guvernului ca, la rectificarea bugetara care va avea loc in scurt timp, sa alocam fondurile pentru plata despagubirilor catre familiile victimelor din dosarul "Colectiv". Solutia a fost sustinuta de intreaga ... citeste toata stirea