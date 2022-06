"Calaul" din Wagner Group, cunoscut pentru torturarea prizonierilor si civililor ucraineni, lichidat de un sniper

Vladimir Andonov, un mercenar rus cunoscut pentru torturarea prizonierilor de razboi, a fost ucis de un lunetist ucrainean in apropiere de Harkov. Un mercenar rus care s-a facut cunoscut pentru torturarea prizonierilor de razboi si a civililor din Donbas si nu numai a fost omorat de catre un lunetist ucrainean, sambata, in apropiere de Harkov, scrie DailyMail.Este vorba de Vladimir Andonov, in varsta de 44 de ani, care era specialist in operatiuni de recunoastere si sabotaj in cadrul companiei ... citeste toata stirea