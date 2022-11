Camera Deputatilor cumpara masini de lux pentru politicieni, in plina criza

Sursa: Evenimentul Zilei Miercuri, 16 Noiembrie 2022, ora 05:41 19 citiri

Politicienii vor intra in posesia noilor autoturisme incepand de anul viitor, iar licitatia a avut loc in acest an. Valoarea lor se ridica la zeci de mii de euro fiecare, asta in contextul in care Guvernul nu gaseste bani pentru cresteri salariale si de pensii.

Masini de lux cumparate de Camera Deputatilor

Primul lot va avea patru masini de lux, care

vor costa aproape 35 de mii de euro fiecare. In schimb, cel de al doilea lot va avea 55 de masini, care trebuie sa aiba minim 115 de ...