Campania lunga de sabotaj dusa de Putin prin spionii sai inainte de a lansa invazia din Ucraina

O campanie secreta si activa de sabotaj, cu explozii misterioase provocate la depozite de munitii si amenintari la adresa unor actori implicati in comertul cu arme, i-a permis Rusiei sa aiba un avantaj initial in razboiul impotriva Ucrainei. Rusia duce aceasta campanie de sabotaj de aproape un deceniu, odata cu revenirea lui Vladimir Putin la Kremlin, in 2012, dupa patru ani petrecuti ca prim-ministru. Tacticile sale au constat in lansarea unor amenintari la adresa vanzatorilor de arme pentru ... citeste toata stirea