Cand vom putea merge fara viza in Statele Unite. Ambasadorul Romaniei in SUA: Este un proces foarte complex

Romania vrea sa schimbe strategia pentru a fi inclusa in Visa Waiver, programul american ce permite calatoriile fara viza in Statele Unite. Ambasadorul Andrei Muraru a declarat la Digi24 ca tara noastra asteapta o foaie de parcurs din partea SUA. "Nu exista niciun stat care sa fi fost inclus in programul Visa Waiver de la o rata de respingere a vizelor de 10 la suta, asa cum suntem noi acum, la sub 3 la suta intr-un an fiscal, asa cum cere legislatia americana", a declarat Andrei Muraru, ... citeste toata stirea