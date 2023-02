Candidat in cautare de partid. Eugen Orlando Teodorovici vrea sa fie presedintele Romaniei

Fostul ministru de Finante al Vioricai Dancila, Eugen Orlando Teodorovici, a anuntat ca isi doreste sa candideze la Presedintia Romaniei. El si-a anuntat oficial intentia de a se inscrie in cursa prezidentiala, desi nu se stie daca va fi o formatiune care il va sustine. In ultima perioada, Orlando Teodorovici a adoptat discursul suveranist si s-a apropiat de partidul AUR, insa e greu de crezut ca George Simion il va lasa sa candideze la Cotroceni in locul sau.Fostul ministru de Finante Orlando ... citeste toata stirea