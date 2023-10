AUR este primul partid politic care a anuntat oficial candidatul pentru Primaria Capitalei. Surse din partidul condus de George Simion au precizat ca este vorba de Mihai Enache, un functionar in varsta de doar 35 de ani cu o experienta vasta in administratia publica din Bucuresti. Candidatul AUR s-a nascut in comuna Bucsani din judetul Dambovita si locuieste in Capitala din 2007.Mihai Enache, candidatul AUR pentru Primaria CapitaleiEste absolvent al Colegiului National Ienachita Vacarescu din ... citeste toata stirea