Candidatura lui Ciolacu la prezidentiale, sustinuta de fostul ministru al Apararii, Vasile Dincu

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 22 Decembrie 2022, ora 05:40 24 citiri

Vasile Dincu a argumentat de ce scorul Partidului Social Democrat este optim in acest moment si cat de util poate fi un procentaj de 37% pentru candidatul venit din partea acestei formatiuni pentru a castiga presedintia.

"Dupa parerea mea este un scor foarte bun ce avem in momentul acesta, este un scor intre 35 si 40. Este media noastra dintotdeauna. In conditii de criza, credem ca este foarte buna, suntem si la guvernare. Cu un 37% pentru candidatul tau si daca gasesti un candidat si o ...