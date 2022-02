Carbunaru: "Sunt peste 30.000 de ucraineni in Romania". Masurile luate de autoritati pentru sprijinirea refugiatilor

Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a anuntat, luni, ca autoritatile romane au trimis carburanti si alimente catre Ucraina, fiind vorba despre zeci de vagoane puse in miscare deja, dar si cantitati mari de alimente si apa la frontiere. De asemenea, potrivit datelor oficiale, in acest moment se afla peste 30.000 de ucraineni pe teritoriul Romaniei. "Potrivit raportului prezentat de Administratia Nationala a Rezervelor de stat, incepand de ieri, in baza deciziei premierului, a fost ... citeste toata stirea