Care sunt asemanarile dintre Viktor Orban si Nicolae Ceausescu. Comparatia realizata de Zoltan Tibori Szabo

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 18 August 2022, ora 05:42 0 citiri

Faptul ca Viktor Orban este Nicolae Ceausescu de astazi nu este o concluzie noua. In urma cu 10 ani, disidentul maghiar Laszlo Rajk a inventat fraza intr-un articol publicat in cotidianul francez Le Monde. El sustinea ca Orban este un "dusman al Ungariei" si un "dusman al Europei". Mai mult decat atat, a asemanat regimul lui Orban cu cel al lui Nicolae Ceausescu.

O privire mai atenta la declaratiile si actiunile provocatoare recente ale lui Orban aduce in prim plan aceasta comparatie intre ...