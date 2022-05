Cat costa razboiul. Ucraina a anuntat, in premiera, suma uriasa cheltuita pentru a se apara in fata invaziei Rusiei

Pentru prima data de la izbucnirea razboiului din Ucraina, ministrul Finantelor de la Kiev vorbeste despre cheltuielile uriase pe care tara le-a facut in domeniul apararii. Ucraina a fost obligata sa cheltuiasca 245,1 miliarde de grivne (8,3 miliarde de dolari) pentru a-si apara tara in fata invaziei Rusiei. Razboi in loc de dezvoltare, a declarat ministrul Finantelor de la Kiev, citat de Reuters. Aceste sume uriase au fost luate din fondurile alocare initial pentru dezvoltare. Cu miliardele de ... citeste toata stirea