Mihai Constantin lucreaza la postul public de televiziune din anul 2002. A fost colaborator al revistei Academia Catavencu timp de 2 ani. Din 1996, a fost reporter la Libertatea, apoi reporter pentru agentia de presa Associated Press si PROTV.Vreme de doi ani, Mihai Constantin a fost rezident in Washington, corespondent al TVR in Statele Unite ale Americii. A transmis din mai multe orase americane stiri si reportaje despre comunitatile de romani. Reportaje despre evenimentele care au marcat ... citeste toata stirea