Cat de pregatita este Capitala pentru un cutremur major. Care sunt cele mai vulnerabile blocuri / Miturile despre constructiile ridicate in comunism

Specialistii Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta au realizat planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor orasului pentru anul 2022 in care enumera principalele vulnerabilitati in caz de cutremur: 23.000 de cladiri ar putea suferi avarii serioase in cazul unui seism puternic, iar 1.000 dintre acestea ar fi grav avariate, aceasta insemnand prabusire. Autorii estimeaza ca se pot produce peste 6.500 de pierderi de vieti. In cazul unui cutremur la fel de puternic precum cel ... citeste toata stirea