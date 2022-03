Cat o sa platim caldua si apa calda. Pretul gigacaloriei pentru populatie creste in Bucuresti

Pretul energiei termice creste, de vineri, in Capitala, la 330 de lei fara TVA/gigacalorie, potrivit unui proiect de hotarare adoptat in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Proiectul a fost adoptat ieri cu 33 de voturi "pentru", 19 "impotriva" si o "abtinere". Concret, propunerea de majorare a venit dupa ce, in octombrie, pretul de producere a gigacaloriei a fost majorat de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei, iar cel de transport si distributie ... citeste toata stirea