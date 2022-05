Cat va continua dependenta energetica a Uniunii Europene de Rusia? Raspunsurile expertilor

Agentia Internationala a Energiei prognozeaza ca majorarea preturilor la pompa si incetinirea cresterii economice vor reduce in mod semnificativ redresarea cererii in acest an si in 2023, noteaza analistul XTB Radu Puiu, in ultima sa analiza privind dependenta energetica de Rusia. Analistul a trecut in revista cateva aspecte legate de conflictul din Ucraina, ale carui efecte se resimt pe plan global: - De la problemele cu oferta de cereale ca urmare a cantitatilor mari de produse blocate in ... citeste toata stirea