Catalin Drula a castigat sefia USR din postura de interimar. Victorie zdrobitoare, cu 71,34% din voturi, in primul tur de scrutin

Luni, 11 Iulie 2022

Mult sub Catalin Drula, Catalin Tenita a primit 14,89% din voturi si s-a clasat astfel pe locul doi. Locurile trei si patru au fost ocupate de: Octavian Berceanu (11,23%) si George Ungureanu (0,9%).

In coada clasamentului s-au aflat Miroslav Tascu-Stavre, 0,76%, si Alexandru Kiss, 0,53%.

Discurs plin de incredere dupa victoria zdrobitoare

"Am cerut un mandat clar si partidul mi l-a dat. Pentru a face opozitie pe bune actualei puteri falimentare, pentru organizare si seriozitate, pentru a da ...