Catalin Drula, despre alegerile din 2024. "Imi doresc sa intram intr-un guvern, cu premierul si sa avem si presedintele"

Sursa: Evenimentul Zilei Miercuri, 13 Iulie 2022, ora 05:42 8 citiri

Catalin Drula a marturisit in emisiunea Talk News de la Profit News TV, ca doreste un rezultat cat mai bun la alegeri. "Obiectivul meu este sa avem un rezultat cat mai bun in 2024, care sa ne permita sa dam premierul Romaniei", a spus Drula, sustinand ca "cifrele sunt importante doar ca sa faci majoritate si sa poti investi un Guvern si important este sa fii prima forta in acel guvern, ca sa poti sa dai premierul".

Politicianul a mai adaugat ca: "Eu am vazut ce important este sa ai premierul. ...