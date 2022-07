Catalin Drula, dupa ce a fost validat la presedintia USR: "Dupa alegerile din 2024 vom da premierul Romaniei"

Sursa: Evenimentul Zilei Luni, 18 Iulie 2022, ora 05:42 30 citiri

Dupa alegerile care au avut loc in 10 iulie, in care Catalin Drula a fost ales presedinte al USR, astazi, acesta a fost validat oficial la sefia partidului. Dupa validare, Drula a declarat ca partidul pe care il conduce isi propune sa dea premierul dupa alegerile din 2024. Drula a mai spus ca daca USR ar fi chemat la aceasta guvernare, in conditiile in care PNL si PSD nu se mai inteleg, atunci doreste ca primul ministru sa revina Uniunii Salvati Romania:

"Am incheiat Congresul USR care a ...