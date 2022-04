Catalin Morosanu s-a saturat de politica: "Ma retrag, gata. Nu ma mai intereseaza"

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 14 Aprilie 2022, ora 05:41 26 citiri

La doar o zi dupa ce premierul Nicolae Ciuca era ales presedinte al Partidului National Liberal, Catalin Morosanu, care facea parte din echipa PNL din zona Moldovei, anunta ca se retrage din partid.

Morosanu se dezice de liderii PNL

"Nu mai am ce sa zic despre ce se intampla in PNL, eu ma retrag linistit din politica, nu ma mai intereseaza. Ma retrag, gata! Am spus ca Florin Citu nu era o alegere buna. Despre Ciuca nu stiu ce sa zic, dar fiecare cu treaba lui, nu ma mai intereseaza viata ...