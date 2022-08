Cati bani au primit partidele de la AEP. PSD a incasat cea mai mare subventie

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 11 August 2022

Autoritatea Nationala Permanenta, AEP, a anuntat valoarea subventiilor virate de institutie in contul fiecarui partid politic in luna august a anului 2022. Subventiile sunt oferite in urma aplicarii prevederilor Legii nr. 33/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale.

Astfel, AEP a virat, in aceasta luna, in total, 16.972.063,09 lei. Din aceasta suma, PSD a primit cei mai multi bani, respectiv 6.534.585,82 lei. In acelasi timp, Partidului National Liberal i-a fost ...