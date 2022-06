Cazul Chesnoiu: Parlamentul da curs solicitarii DNA in timp-record

Parlamentul se mobilizeaza intr-un ritm fara precedent pentru o ridicare de imunitate parlamentara, in cazul lui Adrian Chesnoiu, acuzat de DNA de abuz in serviciu. Daca in cazul fostului ministru al Agriculturii lucrurile sunt transate in maximum cinci zile calendaristice, pentru alti fosti demnitari a fost nevoie de saptamani, iar pentru unii, chiar luni, cum s-a intamplat in situatia lui Calin Popescu Tariceanu. DNA a trimis joi solicitarea de ridicare a imunitatii pentru Chesnoiu, acuzat ca ... citeste toata stirea