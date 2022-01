Cazul Djokovici, explicat ca la carte: Cine i-a dat scutire, de ce Australia e in culpa si ce problema are Nole

Jurnalistul Paul Sakkal, care lucreaza pentru ziarul "The Age" din Melbourne, a participat la un podcast in care informatiile sale, prezentate excelent, au fost preluate de reputatul ziarist, Ben Rothenberg, de la "The New York Times". In Romania, Novak Djokovici a fost deja judecat si condamnat de o mare parte a publicului. Iar asta in conditiile in care cazul sau se petrece la celalalt capat al lumii. Ca de obicei insa, in cel mai pur stil romanesc, ne-am grabit sa dam verdictul, fara sa avem ... citeste toata stirea