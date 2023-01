Cazul sefului AEP provoaca tensiuni in coalitie: "Asteptam o reactie din partea PSD"

Marti, 10 Ianuarie 2023

Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a afirmat ca liberalii se asteapta la o clarificare din partea PSD cu privire la acuzatiile de conflict de interese aduse presedintelui Autoritatii Electorale Permanente, Constantin Mituletu-Buica. In opinia sa, acest subiect ar putea fi luat in discutie in urmatoarea sedinta a coalitiei de guvernare, programata pentru marti, 10 ianuarie.

Ionut Stroe crede ca social-democratii trebuie sa vina cu o reactie, mai ales ca presedintele AEP si-ar fi ...