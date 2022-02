CCR a decis ca purtarea mastii in aer liber este neconstitutionala. Ce se va intampla cu amenzile date pana acum

Curtea Constitutionala a constatat ca OUG care reglementeaza, printre altele, obligativitatea purtarii mastii in spatiile publice deschise este neconstitutionala din motive care tin de procedura legislativa. Contactat de "Adevarul", fostul judecator CCR Augustin Zegrean a explicat ca amenzile care au fost date in aceasta perioada nu vor fi anulate, insa dupa publicarea deciziei in Monitorul Oficial, masca nu va mai fi obligatorie in aer liber. UPDATE - Augustin Zegrean, fost judecator la Curtea ... citeste toata stirea