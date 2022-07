Ce amenzi a anuntat prefectul Capitalei in urma dezastrului din Parcul Cismigiu

Prefectul Capitalei anunta sanctiunile, in urma controlului din Parcul Cismigiu: Amenda de 20.000 de lei pentru spatiile verzi neintretinute si 4.000 de lei pentru starea mobilierului / Protectia Consumatorului, amenda de 20.000 de lei Prefectul Capitalei, Toni Grebla, anunta, joi, ca in urma controlului realizat in Parcul Cismigiu, Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Municipiului Bucuresti a sanctionat contraventional compania Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti (ALPAB) cu amenda in ... citeste toata stirea