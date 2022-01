Ce ascunde Politia Capitalei in cazul Raisa. Autoritatile, acuzate ca incearca sa musamalizeze dosarul fetitei ucise pe trecerea de pietoni de un agent

Seful Politiei Capitalei este acuzat ca, prin refuzul de a spune unde mergea politistul care a spulberat joi doua fetite pe o trecere de pietoni, incearca sa musamalizeze cumplitul accident. Procurorii care investigheaza cazul l-au pus pe agentul vinovat de producerea tragediei sub control judiciar si au comunicat ca, in momentul accidentului, acesta nu se afla in "misiune". De altfel, acest termen nici nu exista in Politie. Procurorii care investigheaza cazul l-au pus pe agentul vinovat de ... citeste toata stirea