Ce avere are Vladimir Putin? Declaratia publicata de Kremlin si imperiul financiar pe care l-ar detine in realitate

Kremlinul a publicat vineri declaratiile de avere ale administratiei prezidentiale, Vladimir Putin figurand in scriptele publice cu venituri modeste, chiar mai mici decat ale angajatilor sai. In realitate insa, potrivit evaluarilor independendente, averea lui Putin este una colosala. Potrivit declaratiei de avere publicate de Kremlin, Vladimir Putin a avut un venit anual in 2021 de 10,2 milioane de ruble, ceea ce inseamna in jur de 112.000 de euro, adica nici 10.000 pe luna, arata hotnews.ro. ... citeste toata stirea