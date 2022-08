Ce cred bucurestenii despre Nicusor Dan. Topul increderii in politicieni a locuitorilor Capitale. Sondaj CURS

Un nou sondaj de opinie realizat de CURS, arata ce parere au bucurestenii despre problemele actuale, despre politicieni, dar si despre primarul Capitalei, Nicusor Dan. In cadrul sondajului au fost chestionati 1035 de respondenti, votanti, in varstaE de 18 ani sE-i peste, in perioada 5 - 17 august 2022.

68% dintre respondenti considera ca lucrurile merg intr-o directie gresita in Capitala

Mai mult, 58% dintre bucuresteni sustin ca, de la preluarea mandatului, Nicusor Dan a avut o activitate ...