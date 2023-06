Cercetarea sociologica a fost realizata in perioada cuprinsa intre 29 mai si 1 iunie, pe un esantion de 864 subiecti. Analiza vizeaza perceptia si reprezentarile pe care le au romanii cu privire la institutia Monarhiei.Conform acetui sondaj, realizat de Avangarde, 44% dintre cei chestionati au o parere buna despre institutia monarhica ce a condus Romania pana in 1947. Un procent de 30% sustin ca nu au o parere buna, in vreme ce 22% sunt neutri, spunand ca nu si-au format nici o opinie legata ... citeste toata stirea