Ce face Romania dupa vizita lui Ciuca si Ciolacu la Kiev? Atitudinea lui Zelensky spune totul. Ce reactie a avut presedintele Ucrainei

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 28 Aprilie 2022, ora 05:42 16 citiri

Prima reactie a lui Volodymyr Zelensky, dupa vizita premierului Nicolae Ciuca, a presedintelui Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu si a ministrului de Externe, Bogdan Aurescu in capitala Ucrainei, Kiev.

Seful de stat ucrainean a transmis, intr-un material publicat pe retelele sale de socializare, ca astfel de reuniuni reprezinta o dovada de solidaritate cu ucrainenii, mai ales in aceasta perioada, cand tensiunile cresc in mod accelerat, avand in vedere si situatia din Transnistria.

Ce a spus ...