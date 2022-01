Ce l-a inspirat pe Ceausescu in realizarea Casei Poporului, o cladire "urata si gigantica"

Nicolae Ceausescu, unul dintre sefii de stat din intreaga lume care au calatorit cel mai mult, a gasit in Coreea de Nord cea mai potrivita sursa de inspiratie. Uriasa si urata Casa a Poporului ramane simbolul despotismului comunist, se arata in documentul Analele Sighet 10: Anii 1973-1989: Cronica unui sfarsit de sistem. In aceste comunicari prezentate la Simpozionul de la Memorialul Sighet (5-7 iulie 2002), Editor Romulus Rusan, Fundatia Academia Civica, 2003" apar marturii cutremuratoare ... citeste toata stirea