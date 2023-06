Premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Invatatorului, 5 iunie, aratand ca formarea viitoarelor generatii reprezinta o responsabilitate a cadrelor didactice, dar si a familiilor, respectiv a societatii in ansamblul sau."Ziua de 5 iunie are o dubla semnificatie, fiind dedicata in fiecare an dascalilor, in semn de respect si pretuire fata de marele nostru carturar si dascal Gheorghe Lazar, intemeietorul primei scoli in limba romana, nascut in aceasta zi cu aproape doua ... citeste toata stirea