Ce masini detine Traian Basescu. Fostul presedinte, pasionat dintotdeauna de viteza "N-o sa uit niciodata"

Sursa: Evenimentul Zilei Luni, 08 August 2022, ora 05:42 6 citiri

Traian Basescu a povestit ca a fost amendat de cateva ori pentru ca a incalcat legea. Fostul presedinte a dezvaluit ca este pasionat de masini din tinerete si ca a avut de suferit in prima saptamana in care si-a luat permisul.

Basescu a povestit ca, in anul 1981, la putin timp dupa ce a obtinut permisul de conducere, a plecat de la Constanta la Suceava cu masina pe care o avea atunci, o Lada 1200, si ca a fost prins in timp ce mergea cu 120 de kilometri pe ora.

"La putin timp dupa ce imi luasem ...