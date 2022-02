Ce pierde si ce castiga Rusia prin invadarea Ucrainei? Mai este Putin stapanul absolut al Rusiei?

Mare vanzoleala pe scena mondiala provocata de un iminent atac al Rusiei asupra Ucrainei in urmatoarele cateva zile. America, UE si multe tari cer retragerea imediata a cetatenilor lor din Ucraina si ameninta in continuare Rusia cu represalii masive si coordonate. Rusia e pe cale sa finalizeze concentrarea impresionanta de forte armate in jurul Ucrainei. Analistii militari si serviciile de informatii dau ca sigura invadarea Ucrainei saptamana viitoare.Ce castiga Rusia din invadarea Ucrainei? ... citeste toata stirea