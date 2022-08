Ce s-a ales de brigada "onorifica" a Moscovei acuzata de atrocitatile de la Bucea. Marturia unui medic: "Baietii s-au saturat"

Un material realizat de RFE/RL urmareste parcursul unei brigazi rusesti care a intrat in vizorul intregii lumi prin prisma masacrelor asupra civililor comise dupa retragerea trupelor rusesti din regiunea Kiev. Reportajul se bazeaza pe marturia unei persoane care lucreaza in divizia medicala a unitatii militare, care isi are cartierul in estul extrem al Rusiei. "In ianuarie, au fost trimisi in Belarus pentru exercitii si apoi inapoi in Ucraina, dar nimeni nu i-a mai lasat sa plece", sa se ... citeste toata stirea