Mircea Geoana a spus ca a lucrat prima data ca inginer la Energomontaj. Salariu sau la acea vremea era undeva in jurul sumei de 4.000 de lei si a lucrat in jur de cinci ani pe santier.Pare neverosimil acum, dar asa am fost, cu cizme, vorbind mai urat acasa. Nevasta-mea spunea: Avem musafiri, nu mai injura! Am avut si viata de santier, dar mi-a placut!", a spus secretarul general adjunct al NATO.Ce a facut Mircea Geoana cu primul salariuGeoana spune ca din primul salariu castigat a dat de ... citeste toata stirea